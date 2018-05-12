Латвия обыграла Германию на чемпионате мира

Латвия в групповом турнире чемпионата мира обыграла Германию со счетом 3:1. Победным оказался гол Гунтиса Галвиньша.

Латвия вышла на четвертое место в турнирной таблице, которое позволяет сыграть в плей-офф. Германия пока идет шестой.

Чемпионат мира

Группа B

Латвия - Германия - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Кениньш - 2 (Аболс, Балцерс), 16:55 - 1:0. Галвиньш - 1 (Индрашис, Джериньш), 20:15 - 2:0. Джериньш - 2 (Редлихс, Фрейбергс), 47:54 - 3:0. Кахун - 1 (Драйзайтль, Элиц), 48:40 - 3:1.

Вратари: Мерзликинс - Тройтле (58:29 - 59:55).

Штраф: 4 - 14.

Броски: 32 (10+13+9) - 34 (9+11+14).

Судьи: Каукокари, Майер.

12 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

Расписание матчей и турнирное положение команд //

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