Латвия обыграла Германию на чемпионате мира

Латвия в групповом турнире чемпионата мира обыграла Германию со счетом 3:1. Победным оказался гол Гунтиса Галвиньша.
Латвия вышла на четвертое место в турнирной таблице, которое позволяет сыграть в плей-офф. Германия пока идет шестой.
Чемпионат мира
Группа B
Латвия - Германия - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Кениньш - 2 (Аболс, Балцерс), 16:55 - 1:0. Галвиньш - 1 (Индрашис, Джериньш), 20:15 - 2:0. Джериньш - 2 (Редлихс, Фрейбергс), 47:54 - 3:0. Кахун - 1 (Драйзайтль, Элиц), 48:40 - 3:1.
Вратари: Мерзликинс - Тройтле (58:29 - 59:55).
Штраф: 4 - 14.
Броски: 32 (10+13+9) - 34 (9+11+14).
Судьи: Каукокари, Майер.
12 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.
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black rider.
Уровень прошлой олимпиадЬІ поражает все больше и больше
15:56
Тропическая гемангиома Мовсисяна
глоры, восхищавшиеся мощью немецкого хоккея на олимпиаде, пора менять методичку и обратить свой могучий взор на производителей бальзама и консервов бггг))) ну а Птеродактиль из Эдмонтона своей кармой окончательно добил сборную)))
15:49