Харийс Витолиньш: "Следим за всеми играми плей-офф НХЛ, а не только за серией "Вашингтона"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш в преддверии матча группового турнира чемпионата мира против команды Швеции отметил, что штаб национальной команды следит за всеми играми Кубка Стэнли, а не только за серией между "Вашингтоном" и "Питтсбургом". Напомним, что за "Кэпиталз" выступают трое российских игроков, которые теоретически в случае вылета команды из Кубка Стэнли могут быть дозаявлены за сборную России: Дмитрий Орлов, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов.

- Мы следим за всеми играми плей-офф НХЛ, а не только за серией "Вашингтона", - отметил Витолиньш. - Каждое утро смотрим, кто и какие голы забивает, что за моменты были. Конечно, следим за нашими. Нет такого, что есть акцент на какой-то конкретный клуб – мы смотрим за всеми. На данный момент у нас сегодня игра, и нас по большому счету не интересует, что там происходит. Надо сегодня побеждать, а дальше будем смотреть. (Марат САФИН)

Сегодня, 5 мая, сборная России сыграет со Швецией в первом матче чемпионата мира. Начало встречи – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.