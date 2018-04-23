ФХР – о вызове Проворова в сборную

Федерация хоккея России в своем официальном Твиттере сообщила, что окончательное решение о вызове в сборную России защитника "Филадельфии" Ивана Проворова будет принято после обследования защитника в клубе и официального вердикта врачей. Ранее стало известно, что 21-летний хоккеист проводил последний матч "Флайерз" против "Питтсбурга" (5:8) с травмой руки.

Напомним, что после вылета "Флайерз" из розыгрыша Кубка Стэнли, сборная России объявила о вызове хоккеиста для подготовки к чемпионату мира. В плей-офф Проворов набрал 3 (0+3) очка в шести играх, в регулярном чемпионате – 41 (17+24) очков в 82 встречах.