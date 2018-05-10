Чемпионат мира

08:00 | Хоккей — Чемпионат мира

ЧМ по хоккею. 10 мая. Чехия - Россия и другие матчи


В четверг, 10 мая, на чемпионате мира в Дании пройдут по два матча в группах A и B. Сборная России встретится с Чехией, а команда Словакии - с Францией. В другой группе сборная США сыграет с Латвией, а Норвегия - с Канадой.

Группа A
Словакия - Франция
Начало матча - 17.15 по московскому времени

Чехия - Россия
Начало матча - 21.15 по московскому времени
Трансляция матча

Группа B
США - Латвия
Начало матча - 17.15 по московскому времени

Норвегия - Канада
Начало матча - 21.15 по московскому времени
Трансляция матча

Все о чемпионате мира по хоккею

Опрос

Кто выиграет чемпионат мира по хоккею-2018?
голосовать
Материалы других СМИ
Материалы сюжета: Россия на чемпионате мира по хоккею-2018
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!