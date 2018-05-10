ЧМ по хоккею. 10 мая. Чехия - Россия и другие матчи

В четверг, 10 мая, на чемпионате мира в Дании пройдут по два матча в группах A и B. Сборная России встретится с Чехией, а команда Словакии - с Францией. В другой группе сборная США сыграет с Латвией, а Норвегия - с Канадой.
Группа A
Словакия - Франция
Начало матча - 17.15 по московскому времени
Чехия - Россия
Начало матча - 21.15 по московскому времени
Трансляция матча
Группа B
США - Латвия
Начало матча - 17.15 по московскому времени
Норвегия - Канада
Начало матча - 21.15 по московскому времени
Трансляция матча
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