Борис Михайлов: "Первая игра на ЧМ сборной России удалась"

Двукратный олимпийский чемпион и бывший тренер сборной России Борис Михайлов считает, что национальная команда удачно провела стартовый матч чемпионата мира со Швецией (2:1 Б). Он отметил баланс игры, а также настрой и отдачу хоккеистов.

– Думаю, первая игра нашей команде удалась, – отметил в свое колонке в "СЭ" Михайлов. – Борьба была равная, с шансами победить для обеих команд. Встреча с большим количеством энхаэловцев в составе шведов придала уверенности нашим молодым ребятам по ходу матча. Только мы справились с волнением, как поняли, что "Тре Крунур" можно обыгрывать, и стали навязывать свою игру. В единоборствах мы практически не уступили шведам. В российской сборной нет разделения на молодых и старых, у всех одинаковый статус – статус игрока национальной команды, и сильнее этих хоккеистов, по мнению тренеров, на данный момент у нас нет. Каждый должен просто выходить и играть.

Шведы имели преимущество в начале матча и его середине, могли забить больше одной шайбы. Были моменты и у нас. Но затем мы уже ни в чем не уступали скандинавам, а в третьем периоде превзошли противника в скорости. Понравился баланс игры нашей сборной, настрой и отдача ребят. Еще бы в атаке сыграли немного точнее и острее. В позиционных розыгрышах несколько раз выводили на завершение наших защитников – Миронова, Гаврикова. Им стоило бросать не на силу, а на точность. Здорово отыграл Андрей Василевский, в пропущенном голе он не виноват, так как шайбу не видел. Получив быстрый пас, шведский форвард Линдхольм бросил в касание из-под защитника.

Полностью колонка Михайлова