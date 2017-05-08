Александр Юдин: "Не надо проваливаться, и не будет пропущенных шайб"

Серебряный призер ЧМ-2002 Александр Юдин выразил мнение, что травму нападающему сборной России Сергею Мозякину в матче чемпионата мира по хоккею-2017 с Германией (6:3) Патрик Хагер нанес умышленно.

– Германия – сильная команда, и хорошо, что мы с ними так сыграли. Германия, Франция, Италия уже давно стали приличными сборными, поэтому счет, я считаю, получился хорошим для нас. Просто не надо проваливаться, и не было бы этих пропущенных шайб в конце матча, – сказал Юдин. – А так у нас шикарная команда и тренерский штаб. Думаю, все на этом чемпионате будет у нас отлично.

– Умышленно ли немецкий хоккеист нанес травму Сергею Мозякину?

– Конечно, умышленно. В другом эпизоде Белова ударили, он упал и остался лежать, а игра продолжилась. Понятно, что человек не будет просто так валяться. Значит, там серьезная травма. Партнеры должны защищать друг друга. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча Германия – Россия