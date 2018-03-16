Третьяк будет участвовать в выборах президента ФХР

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что будет участвовать в следующих выборах президента организации, которые пройдут 12 апреля.

- Заявление еще пока подавать не нужно. Но я собираюсь участвовать в выборах и продолжить работу. Будут ли другие кандидаты? Не знаю, это зависит не от меня, - цитирует ТАСС Третьяка.

Ранее ФХР объявила, что отчетно - выборная конференция, на которой будет избран президент федерации, пройдет 12 апреля. Третьяк занимает пост президента ФХР с 2006 года.