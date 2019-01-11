Зыков - второй россиянин, сыгравший в составе "Вегаса"

Российский нападающий Валентин Зыков в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сан-Хосе"дебютировал в составе "Вегаса".

Таким образом, он стал вторым российским форвардом, после Вадима Шипачева, сыгравшим за "Голден Найтс".

Ранее 23-летнего форварда взяли с драфта отказов. Зыков провел на льду 9 минут 26 секунд и заработал показатель полезности "-1".

Welcome to The Fortress, Valentin Zykov! pic.twitter.com/tTYv3IX49Y – Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 11 января 2019 г.

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