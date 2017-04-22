Зайцев и Марченко будут вызваны в сборную России в случае вылета "Торонто"

Как стало известно "СЭ" от источника из Северной Америки, знакомого с ситуацией, на защитников "Торонто" Алексея Марченко и Никиту Зайцева поступил запрос в канадский клуб на вызов в сборную России на тот случай, если "Мэйпл Ливз" проиграют "Вашингтону" в первом раунде Кубка Стэнли. Сегодня "Торонто" уступил "Кэпиталз" в пятом матче серии (1:2 ОТ, 2-3). Следующий поединок состоится 24 апреля в Канаде.

Зайцев в плей-офф провел три игры, в которых результативными действиями не отметился. В регулярном чемпионате он отыграл 82 матча и набрал 36 (4+32) очков. Марченко провел 41 игру, в которых набрал 8 (1+7) очков. В последний раз он выходил на лед 26 марта.

Напомним, сборная России сыграет на чемпионате мира-2017 в Кельне. Первую игру команда проведет против Швеции 5 мая. (Игорь ЕРОНКО)