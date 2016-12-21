Яромир Ягр: "Буду работать каждый день, чтобы играть в НХЛ до 50 лет"

Нападающий "Флориды" Яромир Ягр, догнавший по результативности Марка Месье, признался, что пока не думает о своем достижении и наслаждается каждым моментом на льду. 44-летний чех намерен выступать в НХЛ до 50-летнего юбилея.

- Когда я выйду на пенсию, то, может быть, буду думать о том, что я сделал, а сейчас я просто наслаждаюсь каждым моментом, - цитирует пресс-служба лиги Ягра. - Постараюсь сделать все, чтобы продолжать играть в НХЛ. Знаю, когда я сказал, что хочу играть до 50 лет, то все смеялись надо мной, но я буду работать каждый день, чтобы сделать это. Я всегда хотел играть для болельщиков и всегда стараюсь забивать голы и делать все для них, поэтому я рад, что они ценят меня.