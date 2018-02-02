Владислав Наместников: "Всегда разговариваем с Кучеровым и Стэмкосом. И на лавке, и после игры"

Нападающий "Тампа-Бэй" Владислав Наместников в интервью "СЭ" отметил, что отлично понимает партнеров по звену – Никиту Кучерова и Стивена Стэмкоса. Россиянин отметил, что все спокойно отнеслись к изменениям в составе и готовы выходить на лед с любыми партнерами.

– Как бы вы определили свою роль в тройке с двумя суперзвездами?

– Они меня ни в чем не ограничивают: если вижу, что надо отдать пас – отдаю, бросить – бросаю. Нельзя только партнеров искать, так ничего не получится. И в углах люблю побороться, и под ворота всегда полезу. Ничего особого я в своей игре не менял. С Кучеровым мы и в фарм-клубе играли, со Стэммером тоже пару лет назад нас ставили в одно звено. А тут объединили – и сразу начало получаться. Мы чувствуем друг друга. Я их полностью понимаю.

Мы пару матчей проиграли, поэтому, может, и пошли изменения, – объясняет он. – Тренер попытался что-то другое привнести в нашу игру. Отсюда звенья и тасуются. Думаю, ребята к этому относились спокойно. А что нам еще остается? Только выходить и играть с теми, с кем ставят.

– В игре с "Филадельфией" перед Матчем звезд вы забили две шайбы с передач Кучерова. Когда он в чужой зоне начал разворачиваться, как предугадали, что будет дальше?

– Когда такое происходит, ты просто пытаешься открыться, чтобы было удобнее отдать. Это, считаю, в нашем звене у всех троих есть – умение правильно открыться и отдать пас.

– Вы за полсезона набрали уже больше очков, чем в предыдущем. До какой степени это заслуга партнеров, а до какой – ваша?

– Конечно, роль ребят велика, но ты и сам начинаешь чувствовать уверенность и комфорт на льду. Думаю, и то, и другое сыграло роль примерно поровну.

– Насколько часто вы втроем садитесь и что-то обсуждаете?

– Мы всегда разговариваем. И на лавке, и после игры. Разбираем, что можно было сделать лучше, какие ошибки допускаем. Не прекращаем над этим работать.

– Ставите себе планку по голам и очкам в сезоне?

– Никогда этим не занимаюсь. Просто выхожу и стараюсь делать свое дело. (Игорь РАБИНЕР)

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