Владимир Тарасенко: "Просто стыдно. Нельзя так играть, особенно на своем льду"

Форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Аризоной" (2:5) признался, что ему стыдно за уровень игры, показанный в прошедшей встрече. Уже в начале второго периода счет был 5:0 в пользу "Койотов", после чего игрокам "Блюз" удалось сократить разницу в счете до трех шайб.

– Это просто стыдно. Мы не можем так играть, особенно на своем льду, – цитирует официальный сайт НХЛ Тарасенко. – Нам стыдно перед нашими голкиперами, которые, как и всегда, действуют отлично. Нам нужно что-то придумать. Недопустимо позволять сопернику за несколько минут получить перевес в четыре шайбы.