"Виннипег" победил "Эдмонтон" благодаря дублю Лемье

"Виннипег" обыграл "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3. Дубль в этой встрече сделал нападающий "Джетс" Брэндан Лемье, сын известного игрока Клода Лемье.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Виннипег" - 3:4 (1:0, 1:3, 1:1)

Голы: Ньюджент-Хопкинс - 14 (Макдэвид, Петровик), 14:50 - 1:0. Танев - 8 (Трауба, Моррисси), 24:39 - 1:1. Лемье - 2 (Копп, Рословик), 26:02 - 1:2. Драйзайтль - 20 (бол., Нерс, Ньюджент-Хопкинс), 38:03 - 2:2. Уилер - 6, 38:32 - 2:3. Драйзайтль - 21 (Макдэвид), 47:23 - 3:3. Лемье - 3 (Морроу, Копп), 54:02 - 3:4.

Вратари: Коскинен (58:09) - Хеллебайк.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 24 (7+9+8) - 36 (9+17+10).

Наши: - - Куликов (12.29/1/+2).

1 января. Эдмонтон. Rogers Place.