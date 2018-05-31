"Вегас" - "Вашингтон": невероятный сэйв Холтби за 2 минуты до конца. Видео

Голкипер "Вашингтона" Брэйден Холтби в конце второго матча финала Кубка Стэнли с "Вегасом" спас свою команду от неминуемого гола.
При счете 3:2 в пользу "Кэпиталз" вратарь отразил бросок Алекса Тука в незащищенный угол. Всего Холтби отразил 37 бросков из 39.
SAVE. OF. THE. YEAR! #ALLCAPS #StanleyCup pic.twitter.com/OCBBQoEPMI– Washington Capitals (@Capitals) 31 мая 2018 г.
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icezellion
И морда кирпичом в конце. Мол все нормально парни, но больше так не подставляйте.
06:56
spetrov
Подражая Жванецкому, за этот сейв надо поцеловать Холтби ввввв... вот такая приключилась.
06:29