07:55 | Хоккей — НХЛ

"Вегас" разгромил "Сан-Хосе", забросив 7 шайб

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"Вегас" на своем льду разгромил "Сан-Хосе" в первом матче 1/4 финала Кубка Стэнли (7:0). Вторая встреча состоится 29 апреля.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

1-й матч

"Вегас" – "Сан-Хосе" – 7:0 (4:0, 1:0, 2:0)

Голы: Икин – 2 (Макнэбб, Перрон), 4:31 – 1:0. Хаула – 2 (Так, Нил), 4:57 – 2:0. Маршессо – 1 (Смит, Карлссон), 6:02 – 3:0. Так – 2 (бол., Карлссон, Смит), 11:43 – 4:0. Теодор – 2 (Смит, Маршессо), 23:28 – 5:0. Миллер – 1 (бол., Карлссон, Маршессо), 44:32 – 6:0. Нил – 2 (бол., Перрон, Хаула), 48:09 – 7:0.

Вратари: Флери – Джонс (Делл, 23:28).

Штраф: 10 – 31.

Броски: 34 (9+15+10) – 33 (17+8+8). 

27 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena.

Результаты и календарь матчей плей-офф НХЛ – здесь

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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Werewolf

Dzhan1328 А почему никто не верит что Вегас может выиграть чашку? Кто их может остановить? Разве что Питтсбург...______И даже им будет тяжело. Глубокий состав. Нет звезд, но и нет проходных звеньев, вратарь отличный с огроменным опытом не просто ПО, а победных ПО. Мотивация запредельная )

09:02

Dzhan1328

А почему никто не верит что Вегас может выиграть чашку? Кто их может остановить? Разве что Питтсбург...

08:44

Werewolf

Рад за Цветка ))) Флери - топ!!! ))))

08:41

roughboy

Мдя, будем посмотреть чем это закончится))

08:28

von_michel

Старперам пора омалаживатся. Когда могли года 3 назад взять кс то не захотели и вылетели от 4 позорных пинков лос анджелеса.а теперь время ушло а толком неудачников не разогнали

08:20

Vasek

wtf?! МАФа прокатили с Везиной, решил забрать Конн Смайт =))

08:18

ion

Что я только что увидел????

08:09

True Timati

МАФ шикарен!!! Никогда не нравился мне этот узкоглазый, но Вегас реально тащит

08:02

fifa_guru

Команды передохнули и показали высокие скорости. После первых трех шайб, больше молился чтобы бородатые дуболомы не поломали никого. Вообще, Сан-Хосе для меня самая грубая команда в лиге. Потом - Филадельфия, Короли.. Флери с сухарем, даже на последней минуте не позволил распечатать ворота, просто пожав плечами)) Вегас с победой! отличная игра. может зря с первой игры так разозлили Акул, смотрим дальше)

08:01

True Timati

Хлесткая пощечина дерзкими выскочками из штата Невада команде, последние годы претендующей на чашку

08:01

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