"Вегас" разгромил "Сан-Хосе", забросив 7 шайб

"Вегас" на своем льду разгромил "Сан-Хосе" в первом матче 1/4 финала Кубка Стэнли (7:0). Вторая встреча состоится 29 апреля.
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала
1-й матч
"Вегас" – "Сан-Хосе" – 7:0 (4:0, 1:0, 2:0)
Голы: Икин – 2 (Макнэбб, Перрон), 4:31 – 1:0. Хаула – 2 (Так, Нил), 4:57 – 2:0. Маршессо – 1 (Смит, Карлссон), 6:02 – 3:0. Так – 2 (бол., Карлссон, Смит), 11:43 – 4:0. Теодор – 2 (Смит, Маршессо), 23:28 – 5:0. Миллер – 1 (бол., Карлссон, Маршессо), 44:32 – 6:0. Нил – 2 (бол., Перрон, Хаула), 48:09 – 7:0.
Вратари: Флери – Джонс (Делл, 23:28).
Штраф: 10 – 31.
Броски: 34 (9+15+10) – 33 (17+8+8).
27 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena.
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Werewolf
Dzhan1328 А почему никто не верит что Вегас может выиграть чашку? Кто их может остановить? Разве что Питтсбург...______И даже им будет тяжело. Глубокий состав. Нет звезд, но и нет проходных звеньев, вратарь отличный с огроменным опытом не просто ПО, а победных ПО. Мотивация запредельная )
09:02
Dzhan1328
А почему никто не верит что Вегас может выиграть чашку? Кто их может остановить? Разве что Питтсбург...
08:44
Werewolf
Рад за Цветка ))) Флери - топ!!! ))))
08:41
roughboy
Мдя, будем посмотреть чем это закончится))
08:28
von_michel
Старперам пора омалаживатся. Когда могли года 3 назад взять кс то не захотели и вылетели от 4 позорных пинков лос анджелеса.а теперь время ушло а толком неудачников не разогнали
08:20
Vasek
wtf?! МАФа прокатили с Везиной, решил забрать Конн Смайт =))
08:18
ion
Что я только что увидел????
08:09
True Timati
МАФ шикарен!!! Никогда не нравился мне этот узкоглазый, но Вегас реально тащит
08:02
fifa_guru
Команды передохнули и показали высокие скорости. После первых трех шайб, больше молился чтобы бородатые дуболомы не поломали никого. Вообще, Сан-Хосе для меня самая грубая команда в лиге. Потом - Филадельфия, Короли.. Флери с сухарем, даже на последней минуте не позволил распечатать ворота, просто пожав плечами)) Вегас с победой! отличная игра. может зря с первой игры так разозлили Акул, смотрим дальше)
08:01
True Timati
Хлесткая пощечина дерзкими выскочками из штата Невада команде, последние годы претендующей на чашку
08:01