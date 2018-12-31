"Вегас" продлил победную серию, обыграв "Аризону"

"Аризона" на своем льду проиграл "Вегасу" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:5). Это третья кряду победа "Голден Найтс".

Российский защитник "Койотс" Илья Любушкин очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" – "Вегас" – 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

Голы: Штястны – 5 (Пирри, Так), 3:35 – 0:1. Смит – 9 (Хант, Маршессо), 36:03 – 0:2. Гальченюк – 6 (бол., Экман-Ларссон, Келлер), 36:57 – 1:2. Икин – 12, 44:21 – 1:3. Пирри – 5 (Макнэбб, Штястны), 46:58 – 1:4. Карпентер – 2 (мен., Холден), 51:44 – 1:5.

Вратари: Кюмпер – Флери.

Штраф: 6 – 12.

Броски: 30 (9+8+13) – 38 (15+8+15).

Наши: Любушкин (13.40/2/-1) – -.

31 декабря. Глендейл. Gila River Arena.