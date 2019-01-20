"Вегас" обыграл "Питтсбург". Малкин набрал одно очко, Маршессо сделал хет-трик

"Вегас" выиграл у "Питтсбурга" (7:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей дублем отметился Джонатан Маршессо. У гостей одно очко за результативную передачу в свой актив записал российский форвард Евгений Малкин.

"Вегас" набрал 62 очка и занимает четвертое место в Восточной конференции. У "Питтсбурга" 58 очков и восьмая позиция на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" - "Питтсбург" - 7:3 (3:1, 2:2, 2:0)

Голы: Кессел - 20 (Мяяття, Малкин), 3:51 - 0:1. Теодор - 6 (бол., Шмидт, Штястны), 6:09 - 1:1. Пачоретти - 13 (Штястны, Так), 15:20 - 2:1. Линдберг - 2 (Карпентер, Икин), 16:03 - 3:1. Симон - 7 (Гюнтцель, Дюмулин), 20:16 - 3:2. Кросби - 21 (Гюнтцель, Летанг), 25:56 - 3:3. Маршессо - 15, 32:26 - 4:3. Маршессо - 16 (Карлссон, Миллер), 36:16 - 5:3. Карлссон - 16 (Миллер), 53:45 - 6:3. Маршессо - 17 (п.в., Пачоретти, Флери), 59:39 - 7:3.

Вратари: Флери - Десмит (56:45 - 57:16, 57:19 - 59:39).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 35 (15+11+9) - 37 (12+15+10).

Наши: - - Малкин (20.05/3/-3).

20 января. Парадайс. T-Mobile Arena.

Все про НХЛ – здесь