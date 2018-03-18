Василевский в пятом матче кряду пропустил не меньше трех шайб

Вратарь "Тампы" Андрей Василевский в проигранном матче регулярного чемпионата НХЛ против "Бостона" пропустил три шайбы. Эта встреча стала для российского голкипера пятой подряд, в которой он пропустил не менее трех шайб.

Ранее Василевский пропускал во встречах с "Филадельфией" (7:6 Б), "Флоридой" (5:4 ОТ), "Рейнджерс" (5:3), "Оттавой" (4:7 - 3 шайбы за два периода). Вместе с тем, он продолжает возглавлялть список лучших голкиперов лиги по числу побед. На его счету 40 выигранных встреч при 14 поражениях.