Василевский пропустил 5 шайб от "Калгари"

"Калгари" на выезде переиграл "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это пятая подряд победа "Флэймз".
Российский вратарь хозяев Андрей Василевский сделал 19 сэйвов. Также за "Лайтнинг" сыграли россияне Никита Кучеров, Владислав Наместников и Михаил Сергачев, но результативными действиями не отметились.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Тампа-Бэй" - "Калгари" - 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
Голы: Ферланд - 19 (Монахэн, Годро), 0:29 - 0:1. Пойнт - 17 (Джонсон, Палат), 20:31 - 1:1. Годро - 14 (Ферланд, Д. Хэмилтон), 36:48 - 1:2. Беннетт - 6 (бол., Броди, Янковски), 38:43 - 1:3. Янковски - 8 (Хэтэуэй), 42:19 - 1:4. Ткачак - 11 (Брауэр), 48:34 - 1:5.
Нереализованный буллит: Пакетт (25:15, Тампа-Бэй Лайтнинг).
Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Смит.
Штраф: 7 - 11.
Броски: 34 (16+10+8) - 24 (7+11+6).
Наши: Кучеров (18:57/3/-1), Наместников (16:15/1/-2), Сергачев (21:07/3/0) - -.
12 января. Тампа. Amalie Arena.
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- НХЛ
- Калгари Флэймз
- Никита Кучеров
- Владислав Наместников
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Михаил Сергачев
igogohruhru
Василевский хорош во всем, выиграть так всухую, а проиграть так -5
08:11
Весёлый©
Просто оставлю это здесь (не в качестве злорадства, но я же вам говорил!) Изя молоток, накормил Василевса досыта. Хорошо, хоть отдохнут. /// Весёлый© ... Новый Год к нам мчится, с Васей five-or-more случится (ну, как в прошлом сезоне)? ... 09:20 30 декабря 2017
06:47
gibson
Хедман ушел с площадки, оборона сразу развалилась. То, как Коберн сыграл во время гола Гудро это нечто. Да Сергачев выглядел самым надежным защитником в команде! И вообще был лучшим. Тампу в январе сильно лихорадит. Сейчас отдыхать будут неделю. Купер приведет в чувство команду.
06:34
fifa_guru
кто еще хочет наградить Василевского Везиной и Кучерова Хартом?) а то вон Анастасия вчера уже расписала для всех награды))
06:28