Василевский пропустил 5 шайб от "Калгари"

"Калгари" на выезде переиграл "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это пятая подряд победа "Флэймз".

Российский вратарь хозяев Андрей Василевский сделал 19 сэйвов. Также за "Лайтнинг" сыграли россияне Никита Кучеров, Владислав Наместников и Михаил Сергачев, но результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Калгари" - 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Голы: Ферланд - 19 (Монахэн, Годро), 0:29 - 0:1. Пойнт - 17 (Джонсон, Палат), 20:31 - 1:1. Годро - 14 (Ферланд, Д. Хэмилтон), 36:48 - 1:2. Беннетт - 6 (бол., Броди, Янковски), 38:43 - 1:3. Янковски - 8 (Хэтэуэй), 42:19 - 1:4. Ткачак - 11 (Брауэр), 48:34 - 1:5.

Нереализованный буллит: Пакетт (25:15, Тампа-Бэй Лайтнинг).

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Смит.

Штраф: 7 - 11.

Броски: 34 (16+10+8) - 24 (7+11+6).

Наши: Кучеров (18:57/3/-1), Наместников (16:15/1/-2), Сергачев (21:07/3/0) - -.

12 января. Тампа. Amalie Arena.