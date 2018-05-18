Василевский - первая звезда дня в НХЛ, Кузнецов - третья звезда

Вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский признан первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. Россиянин в четвертом матче 1/2 финала Кубка Стэнли с "Вашингтоном" (4:2, 2-2) отразил 36 бросков из 38.

Второй звездой признан нападающий "Тампы" Брэйден Пойнт, который забросил шайбу и сделал голевой пас в этой встрече. Третьей звездой стал российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов, забросивший вторую шайбу своей команды.