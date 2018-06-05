"Вашингтон" - "Вегас": Кузнецов оформил ассистентский хет-трик. Видео

"Вашингтон" забросил четвертую шайбу в 4-м матче финала Кубка Стэнли против "Вегаса". На 16-й минуте второго периода Джон Карлсон​ поразил ворота соперника, а ассистировал ему россиянин Евгений Кузнецов. Для него эта голевая передача стала третьей в этой встрече. Теперь у российского нападающего 30 (12+18) очков в плей-офф.

"Вашингтон" - "Вегаса". Трансляция матча №4