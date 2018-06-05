"Вашингтон" - "Вегас": Кузнецов оформил ассистентский хет-трик. Видео

"Вашингтон" забросил четвертую шайбу в 4-м матче финала Кубка Стэнли против "Вегаса". На 16-й минуте второго периода Джон Карлсон поразил ворота соперника, а ассистировал ему россиянин Евгений Кузнецов. Для него эта голевая передача стала третьей в этой встрече. Теперь у российского нападающего 30 (12+18) очков в плей-офф.
Carly from the Office! #ALLCAPS #StanleyCup pic.twitter.com/LerY3sKgUN– Washington Capitals (@Capitals) 5 июня 2018 г.
Материалы других СМИ
Shakuille O'Neal
У Кузи 30!
05:01
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Товарисчи СЭксовцы, будем внимательны. Теперь на счету Евгения 30 (12+18) очков.
04:58