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"Вашингтон" - "Вегас": Кузнецов оформил ассистентский хет-трик. Видео

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"Вашингтон" забросил четвертую шайбу в 4-м матче финала Кубка Стэнли против "Вегаса". На 16-й минуте второго периода Джон Карлсон​ поразил ворота соперника, а ассистировал ему россиянин Евгений Кузнецов. Для него эта голевая передача стала третьей в этой встрече. Теперь у российского нападающего 30 (12+18) очков в плей-офф.

"Вашингтон" - "Вегаса". Трансляция матча №4

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Shakuille O'Neal

У Кузи 30!

05:01

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Товарисчи СЭксовцы, будем внимательны. Теперь на счету Евгения 30 (12+18) очков.

04:58

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