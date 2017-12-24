"Вашингтон" проиграл "Вегасу", Овечкин очков не набрал

"Вегас" на своей площадке обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:0. По голу в первом периоде забили Алекс Тук, Оскар Линдберг и Вильям Карлссон.

Нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин провел на площадке 20 минут 23 секунды, Евгений Кузнецов - 19 минут 4 секунды, защитник Дмитрий Орлов - 24 минуты 15 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" - "Вашингтон" - 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)

Голы: Так - 8 (Лейпсик, Икин), 2:37 - 1:0. Линдберг - 7 (Носек), 7:39 - 2:0. Карлссон - 16 (Смит, Маршессо), 14:55 - 3:0.

Вратари: Флери - Холтби.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 28 (17+5+6) - 26 (9+7+10).

Наши: - - Овечкин (20:23/3/-1), Кузнецов (19:04/0/-1), Орлов (24:15/4/0).

Парадайс. T-Mobile Arena.