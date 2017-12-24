"Вашингтон" проиграл "Вегасу", Овечкин очков не набрал

"Вегас" на своей площадке обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:0. По голу в первом периоде забили Алекс Тук, Оскар Линдберг и Вильям Карлссон.
Нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин провел на площадке 20 минут 23 секунды, Евгений Кузнецов - 19 минут 4 секунды, защитник Дмитрий Орлов - 24 минуты 15 секунд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вегас" - "Вашингтон" - 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)
Голы: Так - 8 (Лейпсик, Икин), 2:37 - 1:0. Линдберг - 7 (Носек), 7:39 - 2:0. Карлссон - 16 (Смит, Маршессо), 14:55 - 3:0.
Вратари: Флери - Холтби.
Штраф: 8 - 4.
Броски: 28 (17+5+6) - 26 (9+7+10).
Наши: - - Овечкин (20:23/3/-1), Кузнецов (19:04/0/-1), Орлов (24:15/4/0).
Парадайс. T-Mobile Arena.
- Александр Овечкин
- Вашингтон Кэпиталз
- НХЛ
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Дмитрий Орлов
- Вегас Голден Найтс
- Вильям Карлссон
- Оскар Линдберг
Материалы других СМИ
Электросталец
зря женился, все баба высасывает
11:11
Mon65
Да, это уж ни в какие ворота. Еще в первом периоде сдать игру. Вообще без шансов. Что бы тут не писали, а Граф хорошо разбирается в игре, в тактике команд. Он еще вчера что-то подобное предсказывал. Жаль, что вопрос о выходе в плоф снова поставлен ребром.
09:39
Бней Иегуда
Балласт в виде днаря шипачёва скинули, и вот результат.))
08:37
Монте-Кристо (Мститель) .
Еще вчера я написал, что все так и будет. Против скоростных, силовых команд, которые навязывают борьбу на каждом участке льда, Вашингтон играть не может. И прошлогодний бы состав проиграл, а этому сам Бог велел. Ни одного шанса. Тем более в воротах великолепный Флери. У менеджмента Питтсбурга крыша поехала, раз они с ним расстались. Кстати пингвины сегодня залетели от Анахайма 0:4 на своем льду. При этом они вчера отдыхали. А Вашингтон вчера провел трудный матч с Аризоной. А у столичных всем трем лидерам: Оши, Овечкину и Бэкстрему за 30 лет. Старенькие уже. А остальные толком и играть не умеют. Вегас же в каждом матче бьется словно с цепи сорвался. Как будто сейчас уже плей-офф.
07:58
Neil
Я как бы не против проигрыша, эт фигня, но так..)
07:23
Neil
Вот это Вегас прёт..Порвать так в одном периоде, но эти вообще ноль! Смешно даже)
07:22
fifa_guru
ожидаемая крупная победа Вегаса дома особенно после вчерашнего матча столичных против аризоны. раскатали в первом периоде как детей. выходы 4 в 2, пасы между ног.. еще и силы сэкономили в 3-ем. они очень пригодятся к следующему матчу с утками, оформивших тоже крупную победу. встреча будет принципиальной за эти два очка
07:03