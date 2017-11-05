"Вашингтон" победил "Бостон", Овечкин отметился голом

"Вашингтон" обыграл "Бостон" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Кэпиталз" одержали вторую победу подряд.

В составе победителей свою 11-ю шайбу в этом сезоне забросил нападающий Александр Овечкин, ему ассистировали Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов. Также в составе победителей дублем отметился Том Уилсон. У "Бостона" две шайбы забросил Давид Пастрняк.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" – "Вашингтон" – 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)