"Ванкувер" хочет сохранить Миллера, Танева и Эдлера

Генеральный менеджер "Ванкувера" Джим Беннинг подчеркнул, что команда намерена предложить новый контракт вратарю Райану Миллеру, который летом может стать неограниченно свободным агентом.

Также он отметил, что "Кэнакс" рассчитывают на защитников Кристофера Танева и Александра Эдлера. По его словам, игроки обороны останутся, если клуб не получит выгодное предложение об обмене.

- Не может быть ничего хуже, чем развивать перспективных хоккеистов, когда не можешь победить. "Ванкувер" сможет навязать конкуренцию, если у нас будет два вратаря высокого уровня, - приводит The Province слова Беннинга. - У Миллера и Маркстрема хорошие отношения. Они конкурируют, но уважают друг друга. И у нас есть предложение для Райана.

Танев? Сложно найти хорошего защитника, поэтому мы не думаем об его обмене. Это другие люди называют его фамилию. Если не поступит выгодного предложения, то он останется. Это же касается и Эдлера.