В "Рейнджерс" отказались от варианта с Ковальчуком

Как стало известно "СЭ", в "Рейнджерс" отказались от варианта выменять у "Нью-Джерси" нападающего Илью Ковальчука, как только он подпишет контракт с "Девилз", что можно будет сделать только 1 июля.

Отметим, что клуб из Нью-Йорка был одним из приоритетных вариантов 34-летнего форварда, который в 2013 году подписал бумаги о завершении карьеры в НХЛ, выступая как раз за "Дьяволов". Именно поэтому ему предстоит заключить соглашение с ними, иначе потребуется разрешение всех 30 команд на возвращение.

Кроме того, "Детройт" решил не рассматривать кандидатуру Ковальчука в качестве варианта для усиления, поскольку намерен перестроить состав.

В прошлом сезоне в СКА Ковальчук набрал 78 (32+46) очков в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "+28" и 9 (6+3) очков в 18 играх плей-офф при "-1". Ранее The New York Post называл "Рейнджерс", "Сан-Хосе" и "Сент-Луис" среди наиболее заинтересованных в Ковальчуке клубов.