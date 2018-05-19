В "Нью-Джерси" планируют оформить трансфер Егора Яковлева после ЧМ-2018

Генеральный менеджер "Нью-Джерси" Рэй Шеро дал понять, что клуб намерен в ближайшее время подписать контракт с защитником СКА Егором Яковлевым. По его словам, сделка должна быть оформлена после окончания чемпионата мира-2018.

"Мы его еще не подписали, но после завершения чемпионата мира мы посмотрим, возможно, сможем оформить сделку", - сказал Шеро.

Яковлев в составе сборной России на ЧМ-2018 дошел до четвертьфинала, где россияне уступили Канаде (4:5 ОТ). В сезоне-2017/18 он провел в составе СКА 35 матчей в регулярном чемпионате, набрав 9 (5+4) очков, а также семь игр в плей-офф, где отметился голевым пасом.