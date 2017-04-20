Российский защитник "Ванкувера" Никита Трямкин вернулся в "Автомобилист", информирует официальный сайт екатеринбургского клуба. Сроки соглашения не уточняются.

22-летний Трямкин является воспитанником "Автомобилиста". Последние два сезона он провел в "Ванкувере". В этом сезоне он сыграл в 66 матчах и набрал 9 (2+7) очков. Всего в НХЛ екатеринбуржец провел 79 матчей, в которых набрал 11 (3+8) очков.

В КХЛ Трямкин провел 211 матчей, в которых набрал 31 (9+22) очко. В 2014 году в составе молодежной сборной России он стал бронзовым призером чемпионата мира в Швеции.