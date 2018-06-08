"Трактор" - Кузнецову: "Евгений, теперь вы совсем взрослый. Ждем дома с чашкой"

"Трактор" поздравил Евгения Кузнецова с завоеванием Кубка Стэнли. Челябинская команда ждет своего воспитанника с трофеем.
"Евгений, что хочется вам сказать. Теперь вы совсем взрослый: дочь, семья, Кубок Стэнли. Любим, гордимся, ждем дома с чашкой", - говорится в сообщении "Трактора" в Твиттере.
Сегодня "Вашингтон" впервые в истории завоевал Кубок Стэнли, обыграв в пятом матче финальной серии "Вегас" (4:3). Кузнецов стал лучшим бомбардиром плей-офф с 32-мя (12+20) очками.
Евгений, что хочется Вам сказать.– ХК Трактор (@traktor1947) 8 июня 2018 г.
Теперь Вы совсем взрослый: семья, дочь, Кубок Стэнли.
Любим, гордимся, ждем дома с чашечкой 😉 pic.twitter.com/utGOV5LpR2
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