"Трактор" - Кузнецову: "Евгений, теперь вы совсем взрослый. Ждем дома с чашкой"

"Трактор" поздравил Евгения Кузнецова с завоеванием Кубка Стэнли. Челябинская команда ждет своего воспитанника с трофеем.

"Евгений, что хочется вам сказать. Теперь вы совсем взрослый: дочь, семья, Кубок Стэнли. Любим, гордимся, ждем дома с чашкой", - говорится в сообщении "Трактора" в Твиттере.

Сегодня "Вашингтон" впервые в истории завоевал Кубок Стэнли, обыграв в пятом матче финальной серии "Вегас" (4:3). Кузнецов стал лучшим бомбардиром плей-офф с 32-мя (12+20) очками.