11:20 | Хоккей — НХЛ

Торторелла – о спорах с Овечкиным: "Он нырнул, и я сказал ему об этом. Ови это не понравилось"

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Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла назвал себя виновным в инциденте с Александром Овечкиным. Напомним, что во время матча регулярного чемпионата, который завершился победой "Блю Джэкетс" (5:1), наставник команды повздорил с капитаном "Кэпиталз" Овечкиным.

В конце первого периода между игроками команды произошла потасовка после того, как россиянин получил клюшкой по лицу от Мэтта Калверта.

– Весь этот случай – моя вина, – цитирует RMNB Тортореллу. – Он нырнул в том моменте, и я сказал ему об этом. Ему это не понравилось. Но это не мое дело, не мне показывать игроку команды соперника жесты или говорить что-то. Он не виноват, это я сглупил.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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maks55555

Уилсон просто сел на скамейку и все))

14:03

maxcds

Считаю, что судьи должны получать хотя б грамоты чтоли за спасение жизни человека. Уилсон бы просто убил Седлака.

12:09

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