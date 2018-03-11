"Торонто" обыграл "Питтсбург", несмотря на 85-е очко Малкина

"Торонто" на своем льду выиграл у "Питтсбурга" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). "Мэйпл Ливз" удалось прервать серию из четырех подряд поражений.

Российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин отметился голевой передачей. Теперь на его счету в этом сезоне 85 (38+47) очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Питтсбург" - 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)

Голы: Капанен - 5 (Бозак, Лейво), 9:10 - 1:0. Кадри - 25 (Райлли, Комаров), 19:13 - 2:0. Кадри - 26 (бол., Марнер, Райлли), 31:35 - 3:0. Марнер - 19 (бол., Райлли), 38:24 - 4:0. Кросби - 23 (Гюнтцель, Руведел), 56:24 - 4:1. Хернквист - 19 (МАЛКИН, Летанг), 57:32 - 4:2. Марло - 21 (п.в., Хэйнси), 59:02 - 5:2.

Вратари: Андерсен - Джерри (Десмит, 40:00, 56:29 - 56:45, 56:58 - 57:32, 57:43 - 59:02).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 26 (7+9+10) - 40 (11+12+17).

Наши: - - Малкин (21:41/2/0).

11 марта. Торонто. Air Canada Centre.