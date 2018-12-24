Торнтон вышел на 10-е место в НХЛ по голевым передачам

Форвард "Сан-Хосе" Джо Торнтон отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Аризоны" (3:4). Этот голевой пас стал стал для 39-летнего канадца 1041-м в карьере.

Таким образом, он вышел на чистое 10-е место лиги по этому показателю, опередив своего соотечественника Марселя Диона (1040).



Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (1963), на втором месте - Рон Фрэнсис (1249), на третьем - Марк Мессье (1193).



В текущем сезоне Торнтон провел 29 матчей в регулярном чемпионате, забросил 5 шайб и отдал 11 результативных передач при показателе полезности "+5".

1,041 career assists and counting for Joe Thornton. 👏 pic.twitter.com/4IBrJHSSyV – theScore (@theScore) 24 декабря 2018 г.

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