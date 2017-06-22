Тодд Маклеллан: "Макдэвид сумел вернуться и добиться успеха"

Главный тренер "Эдмонтона" Тодд Маклеллан выразил радость за форварда своей команды Коннора Макдэвида, который получил приз самому ценному игроку. Специалист вспомнил сезон-2015/16, когда игрок пропустил 37 матчей из-за перелома ключицы.

– Ситуация Коннора в первом сезоне была уникальной, потому что он ярко начал, а потом вынужден был взять паузу, чтобы опять подняться и рвануть вперед, – цитирует официальный сайт НХЛ Маклеллана. – Это трудно сделать даже опытному игроку: пропустить столько времени и вернуться. Команда тогда находилась не в лучшем положении, уже смотрела в будущее, так что ситуация для Коннора была сложной. Но в минувшем сезоне он добился больших успехов. Я не знаю, как оценить его игру, однако он точно на нее сильно повлиял.