Теему Селянне: "Кария и Нидермайер, добро пожаловать под своды арены"

Экс-игрок "Анахайма" Теему Селянне с воодущевлением встретил новость о том, что клуб выведет из обращения номера Пола Карии и Скотта Нидермайера. За "Дакс" больше не будут выступать хоккеисты под номерами 9 и 27.

"Отличные новости. Добро пожаловать под своды арены, парни", - написал Селянне в Твиттере.

Напомним, "Анахайм" в 2015 году вывел из обращения номер Теему Селянне.

"Анахайм" выведет из обращения номера Карии и Скотта Нидермайера