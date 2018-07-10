Теему Селянне: "Кария и Нидермайер, добро пожаловать под своды арены"

Экс-игрок "Анахайма" Теему Селянне с воодущевлением встретил новость о том, что клуб выведет из обращения номера Пола Карии и Скотта Нидермайера. За "Дакс" больше не будут выступать хоккеисты под номерами 9 и 27.
"Отличные новости. Добро пожаловать под своды арены, парни", - написал Селянне в Твиттере.
Напомним, "Анахайм" в 2015 году вывел из обращения номер Теему Селянне.
👏👏👏Great news👍Welcome to the rafters boys😊 https://t.co/PXq8mv3LBY– Teemu Selanne (@TeemuSel8nne) 9 июля 2018 г.
"Анахайм" выведет из обращения номера Карии и Скотта Нидермайера
Материалы других СМИ