"Тампа" Василевского и Кучерова потерпела второе подряд поражение

"Баффало" обыграл "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это третья подряд победа "Сэйбрз".

Российский голкипер "Тампа-Бэй" Андрей Василевский провел встречу на скамейке запасных, а его одноклубники и соотечественники Михаил Сергачев и Никита Кучеров результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" - "Тампа-Бэй" - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Скиннер - 13 (Райнхарт, Болье), 17:45 - 1:0. Окпосо - 5 (Шири, Болье), 25:43 - 2:0. Чирелли - 3 (Киллорн, Гурд), 25:58 - 2:1.

Вратари: Хаттон - Доминге (58:29).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 19 (11+2+6) - 30 (8+14+8).

Наши: - - Кучеров (22.29/2/0), Сергачев (20.25/3/0).

14 ноября. Баффало. KeyBank Center.