"Тампа" в гостях обыграла "Калгари", Василевский отразил 42 броска

"Тампа" на выезде обыграла "Калгари" (7:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе гостей 42 сейва сделал российский голкипер Андрей Василевский.
Автором победной шайбы стал Кори Конахер, на счету которого дубль, 4 (2+2) балла за результативность в активе его одноклубника Алекса Киллорна.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Калгари Флэймз" - "Тампа-Бэй Лайтнинг" - 4:7 (1:1, 3:2, 0:4)
Голы: Ферланд - 20 (бол., Баклунд, Д. Хэмилтон), 7:16 - 1:0. Коберн - 1 (Шустр, Пека), 13:34 - 1:1. Киллорн - 6 (бол., Гурд, Пойнт), 22:04 - 1:2. Баклунд - 10 (Ткачак, Броди), 23:38 - 2:2. Монахэн - 23 (Годро, Д. Хэмилтон), 25:25 - 3:2. Стэйджан - 2 (Хэтэуэй, Броди), 34:27 - 4:2. Пека - 2 (Киллорн, Строльман), 34:49 - 4:3. Киллорн - 7 (Гурд), 40:12 - 4:4. Конахер - 4 (Пека, Киллорн), 45:16 - 4:5. Стэмкос - 19 (Куниц), 46:22 - 4:6. Конахер - 5 (Кэллахэн), 48:26 - 4:7.
Вратари: Смит (Риттих, 46:22) - ВАСИЛЕВСКИЙ.
Штраф: 18 - 14.
Броски: 46 (14+13+19) - 31 (10+12+9).
Наши: - - Кучеров (18:11/1/0), Наместников (19:21/2/0), Сергачев (13:04/2/-1).
2 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome.
ростовский свин
эх не хватает огням кипрусоффа, с ним в рамке взяли бы матч, вратарь в хоккее -ключевая ф игура,вася хорош 4 пропустил -но сколько отразил, хотя игра калгари примитивная -вратрю ихдовольно легко просчитать.
10:39
Michelangelo.ru
Кстати, Кучеров в концовке в большинстве выходил, не надо гнать ... а так да, спад, посмотрим как дальше будет
09:41
bezik
К ПО готовится, Тампа там на 100%
09:41
Vasek
*У gibson'а про Кучерова вполне справедливо написано.
09:31
alex-ls
устал, может еще и травмы какие дают о себе знать, может и звездняк поймал, все бывает
09:13
redgy
У Куча обычный спад. Сейчас он может себебыть это позволить
09:13
gibson
Romka3101, Кучеров фактически не играет с декабря прошлого года, а лишь присутствует на площадке. Сам должен понимать, что надо соответствовать своему нынешнему статусу топ-звезды лиги. И это далеко не первый его сезон в НХЛ, чтобы рассчитать свою подготовку так, дабы не остаться потом полностью без "бензина в баках" к середине чемпионата.
09:07
Romka3101
gibson...Посмотрел бы я на тебя на дистанции в 82 регулярных матча...На коньках то хоть стоял разок?
08:49
maxcds
А када начнет играть господин Беннет? иль тоже в кхл (мой т9 почему то печатает "кал") захотел?
08:44
shurikfromkaragay
эко тебя из огня да в полымя бросило. окстись болезный. через пару матчей в порядке будет.
08:40
gibson
Вторую игру подряд абсолютно худший игрок на площадке Кучеров. Ему не стыдно? Зачем он вообще выходит на лед? Играет как дряхлый ветеран - ни открыться, ни оторваться от защитников, никого обыграть, ни выйти на ударную позицию не может. Даже в такой игре при отсутствии вратаря и защиты у соперника умудрился ни разу не угрожать воротам за весь матч, ограничился лишь парой неплохих передач на партнеров. Как это вообще возможно? Куперу следует отправить его в запас. Пусть набирает форму, потому что находится в полной функциональной яме. Сегодня в концовке Купер не выпустил его даже в большинстве. И правильно, зачем там нужен форвард, который абсолютно бесполезен? Похоже пиар-проект Спорт-Экспресса подходит к концу..
08:16