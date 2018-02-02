"Тампа" в гостях обыграла "Калгари", Василевский отразил 42 броска

"Тампа" на выезде обыграла "Калгари" (7:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе гостей 42 сейва сделал российский голкипер Андрей Василевский.

Автором победной шайбы стал Кори Конахер, на счету которого дубль, 4 (2+2) балла за результативность в активе его одноклубника Алекса Киллорна.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари Флэймз" - "Тампа-Бэй Лайтнинг" - 4:7 (1:1, 3:2, 0:4)

Голы: Ферланд - 20 (бол., Баклунд, Д. Хэмилтон), 7:16 - 1:0. Коберн - 1 (Шустр, Пека), 13:34 - 1:1. Киллорн - 6 (бол., Гурд, Пойнт), 22:04 - 1:2. Баклунд - 10 (Ткачак, Броди), 23:38 - 2:2. Монахэн - 23 (Годро, Д. Хэмилтон), 25:25 - 3:2. Стэйджан - 2 (Хэтэуэй, Броди), 34:27 - 4:2. Пека - 2 (Киллорн, Строльман), 34:49 - 4:3. Киллорн - 7 (Гурд), 40:12 - 4:4. Конахер - 4 (Пека, Киллорн), 45:16 - 4:5. Стэмкос - 19 (Куниц), 46:22 - 4:6. Конахер - 5 (Кэллахэн), 48:26 - 4:7.

Вратари: Смит (Риттих, 46:22) - ВАСИЛЕВСКИЙ.

Штраф: 18 - 14.

Броски: 46 (14+13+19) - 31 (10+12+9).

Наши: - - Кучеров (18:11/1/0), Наместников (19:21/2/0), Сергачев (13:04/2/-1).

2 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome.