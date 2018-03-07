"Тампа" обыграла "Флориду", Кучеров набрал 1 очко, Василевский сделал 45 сэйвов

"Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Флориду" - 5:4 в овертайме. Победная шайба на счету Брэйдена Пойнта.

Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров сделал результативную передачу за 18 минут 12 секунд. Защитник Михаил Сергачев отыграл 17 минут 29 секунд и набрал показатель "+3". Голкипер Андрей Василевский отразил 45 бросков из 49.

В составе "Пантерз" нападающий Евгений Дадонов отыграл 23 минуты 49 секунд. Россиянин сделал 2 результативные передачи. Максим Мамин провел на площадке 11 минут 20 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Флорида" - 5:4 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 1:0)

Голы: Гурд - 23 (Шустр, Строльман), 10:38 - 1:0. Миллер - 15 (Гурд), 12:51 - 2:0. Бьюгстад - 12 (Экблад, ДАДОНОВ), 18:23 - 2:1. Гурд - 24 (Миллер), 21:27 - 3:1. Бьюгстад - 13 (ДАДОНОВ, Яндл), 33:35 - 3:2. Киллорн - 13 (Стэмкос, КУЧЕРОВ), 36:07 - 4:2. Бьюгстад - 14 (Матесон, Барков), 40:21 - 4:3. Трочек - 25 (бол., Яндл, Барков), 45:25 - 4:4. Пойнт - 27 (Строльман, Джонсон), 62:49 - 5:4.

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Луонго.

Штраф: 9 - 5.

Броски: 33 (9+12+11+1) - 49 (18+14+16+1).

Наши: Кучеров (18:12/3/-1), Сергачев (17:29/2/3) - Дадонов (23:49/3/2), Мамин (11:20/2/0).

7 марта. Тампа. Amalie Arena.