"Тампа" обыграла "Флориду", Кучеров набрал 1 очко, Василевский сделал 45 сэйвов

"Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Флориду" - 5:4 в овертайме. Победная шайба на счету Брэйдена Пойнта.
Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров сделал результативную передачу за 18 минут 12 секунд. Защитник Михаил Сергачев отыграл 17 минут 29 секунд и набрал показатель "+3". Голкипер Андрей Василевский отразил 45 бросков из 49.
В составе "Пантерз" нападающий Евгений Дадонов отыграл 23 минуты 49 секунд. Россиянин сделал 2 результативные передачи. Максим Мамин провел на площадке 11 минут 20 секунд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Тампа-Бэй" - "Флорида" - 5:4 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 1:0)
Голы: Гурд - 23 (Шустр, Строльман), 10:38 - 1:0. Миллер - 15 (Гурд), 12:51 - 2:0. Бьюгстад - 12 (Экблад, ДАДОНОВ), 18:23 - 2:1. Гурд - 24 (Миллер), 21:27 - 3:1. Бьюгстад - 13 (ДАДОНОВ, Яндл), 33:35 - 3:2. Киллорн - 13 (Стэмкос, КУЧЕРОВ), 36:07 - 4:2. Бьюгстад - 14 (Матесон, Барков), 40:21 - 4:3. Трочек - 25 (бол., Яндл, Барков), 45:25 - 4:4. Пойнт - 27 (Строльман, Джонсон), 62:49 - 5:4.
Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Луонго.
Штраф: 9 - 5.
Броски: 33 (9+12+11+1) - 49 (18+14+16+1).
Наши: Кучеров (18:12/3/-1), Сергачев (17:29/2/3) - Дадонов (23:49/3/2), Мамин (11:20/2/0).
7 марта. Тампа. Amalie Arena.
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- НХЛ
- Флорида Пантерз
- Евгений Дадонов
- Никита Кучеров
- Максим Мамин (Флорида/Спрингфилд)
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Михаил Сергачев
- Брэйден Пойнт
Упёртый русский
Тройка Кучеров-Стэмкос-Киллорн несбалансирована, кто там работает сзади то? Киллорн может побороться на пятаке и у бортов, но сзади там работать некому, потому и плохой результат, когда играют против сильных звеньев типа Баркова с Дадоновым и К. Пойнт с Гурдом и Миллером хороши, но баланса в первой тройке при такой расстановке не видно. Джонсона или Палата к Кучерову со Стэмкосом поставить? Я бы попробовал Палата. Но тогда ослабнет третье звено. Имхо, Кучеров и Стэмкос всё-таки должны играть в разных тройках в равных составах...
08:57
ростовский свин
gibson...да барков был заметен -он и заработал то удаление с которого кошки сравняли счет в конце, в борьбе на пятаке - первым успел к шайбе отскочившей от борта...
08:29
gibson
Куч установил личный рекорд по очкам за сезон. 86-й набрал 86-е очко:-) Рекорд включает в себя также личный рекорд по голевым передачам. Да я думаю, рекорд по голам (40) тоже от него никуда не денется. В ближайшее время начнет забивать. Не забивал больше одной шайбы за игру аж со 2 декабря прошлого года. Пора разродиться дублем или хет-триком:-)
08:17
gibson
Сергачев под шумок набрал +3 и вообще выглядел образцом надежности. Перед появлением в составе Макдоны (которого опять не было) он очень сильно укрепил свои позиции. Вне состава не окажется.
08:11
gibson
В первом периоде звено Баркова полностью переиграло звено Стэмкоса и изрядно его повозило. Микроматч проигранный 0:1 это был еще не самый плохой исход. А пока шла баталия топ-звеньев, Гурд организовал два гола против второй тройки Флориды. Кучерову и Стэмкосу такое непочтительное обращение с собой не понравилось и во втором периоде они повозили уже Баркова с Дадоновым, Стэмкос не реализовал прекрасный момент, который создал ему Куч и тут случился нелогичный гол Бьюгстада (у которого в этот вечер залетало все, даже "трюк Гусева" прошел, первый хет-три к в карьере). Куперу это надоело и он увел Стэмкоса от Баркова и выставил против него Гурда, Поинта и Миллера, которые к тому времени вдоволь поиздевались над Трочеком и Юбердо, выиграв у них микроматч 3:0. А потом звено Трочека получило гол еще и от Стэмкоса с Кучеровым:-) Флорида конечно показала удивительный характер отыгравшись с 0:2, 1:3 и 2:4. Василевский к сожалению опять пропустил дешевый гол, непонятно что помешало отразить довольно простой бросок Трочека в большинстве, возможно его смутил Дадонов, пытавшийся подсунуть клюшку под этот бросок. В овертайме Флорида выиграть конечно не могла, там Тампу обыграть невозможно (не говоря уже про буллиты). Стэмкос запорол очередную передачу от Кучерова, не попав по пустым воротам. Но еще же Поинт. То, как он обыграл Дадонова надо видеть! Просто обтек его одним движением и на его завершении метнул шайбу прямо под перекладину. Супергол!
08:08
ростовский свин
хорошая игра судя по обзору.Флорида мощно смотрится - тампа так и не научилась зачищать пятак, первая шайба флориды - на васиной совести -из угла площадки с нулевого угла -пропустил.Но там скорее игрок флориды попал..
08:02
Оленевод (Бильдыев)
В составе "Пантерз" нападающий Евгений Дадонов отыгрла 23 минуты 49 секунд. ===================== Приятно, когда в СЭ хоть одно словечко, да по негильдански написано.
06:42
kargot
Флорида неумолимо ползет в ПО В ОТ "судья продажная" не свистнул нарушение на Дадонове, в итоге Пойнт забил, обыграв того же Дадона на пятаке
06:36