Супруга Овечкина оценила троллинг в адрес Кузнецова со стороны игроков "Коламбуса"

Жена капитана и нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала в Сториз своего Инстаграма новый ролик. В нем она отреагировала на оригинальное празднование победы игроков "Коламбуса" над "Кэпиталз" (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

После того, как Артемий Панарин забил гол, хоккеисты собрались в кучу и стали изображать "птичку". Таким способом свои шайбы неоднократно праздновал форвард "Кэпиталз" Евгений Кузнецов. Шубская поделилась роликом с матча, к которому прикрепила гифку с птичкой.

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