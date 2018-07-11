Стив Айзерман: "Подпишет ли "Тампа" еще один крупный контракт? Не думаю, что это невозможно"

Генеральный менеджер "Тампа-Бэй" Стив Айзерман отметил, что у команды еще есть ресурсы для заключения одного крупного контракта. Ранее сообщалось, что защитник "Оттавы" Эрик Карлссон может продолжить карьеру в "Лайтнинг".

– Подпишет ли "Тампа" еще один крупный контракт? Не думаю, что это невозможно, – цитирует Айзермана сайт НХЛ. – Но нужно смотреть на наши односторонние соглашения на следующий сезон и через сезон. Нам нужно уменьшать размер платежной ведомости на следующий сезон, если мы хотим что-то сделать. Но если мы хотим добавить еще один крупный контракт, мы должны заставить деньги работать, такая же ситуация будет и в следующие годы.

Во вторник "Тампа" объявила о продлении контракта с Никитой Кучеровым на 8 лет и зарплатой в 9,5 миллиона долларов за сезон.