Стив Айзерман: "Не знаю, собирается ли Гусев в НХЛ"

Генеральный менеджер "Тампа-Бэй" Стив Айзерман заявил, что клуб собирался отдать "Вегасу" одного из молодых нападающих на драфте расширения. Напомним, что новичок НХЛ выбрал российского нападающего Никиту Гусева в составе "Молний".

– Мы не можем просто смотреть на предстоящий сезон, – цитирует TB Times Айзермана. – Мы должны все планировать на несколько сезонов вперед. Все всегда меняется, но мы все равно должны смотреть в будущее.

Гусев? Не знаю, собирается ли он приезжать в НХЛ. Мы понимаем, что у нас много молодых нападающих. Некоторые их них станут профессионалами в этом году. Если мы могли кого-то отдать, то это был молодой форвард.