"Спасибо семье – без вас я бы никогда не завоевал Кубок". Трогательное письмо Овечкина

Форвард и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в Инстаграме написал открытое письмо с благодарностью людям, которые помогли ему привести "Кэпиталз" к первому в истории клуба Кубку Стэнли. В финальной серии, которая завершилась в ночь на 8 июня, команда российского нападающего обыграла "Вегас" (4-1).

– Прошло 13 лет.... Теперь мы с парнями – обладатели Кубка Стэнли, – написал Овечкин. – Хочу сказать спасибо Джорджу Макфи и всем скаутам, которые задрафтовали меня, Теду Леонсису, который со своей семьей позволяют мне чувствовать себя как дома, всем партнерам по команде и персоналу. Также я хочу сказать, что я очень рад за всех фанатов "Кэпс"! Мы сделали это!

И еще я хочу сказать спасибо своей семье – без вас я бы никогда не завоевал Кубок и все остальные трофеи. Мама, папа и – ваша поддержка и вера в меня придавали мне энергию и эмоции, помогали мне стать тем, кто я есть сейчас.

Все друзья, которые были со мной все это время и мой тренер, спасибо вам. Самое важное, я хочу сказать спасибо моей прекрасной жене Анастасии Шубской. За поддержку и любовь, за то, что каждый день помогала мне. Я очень сильно люблю тебя!

Сейчас мы вместе можем праздновать и запомнить этот момент на всю жизнь, потому что это время для празднований фанатами "Кэпс"! Потому что у нас Кубок!

Помимо Кубка Стэнли, Овечкин стал обладателем "Конн Смайт Трофи" – приза самому ценному игроку плей-офф. Также 32-летний форвард стал лучшим снайпером этого розыгрыша Кубка Стэнли (15 шайб). В споре бомбардиров он уступил первую строчку соотечественнику и партнеру по командеЕвгению Кузнецову – 27 (15+12) очков против 32-х (12+20).

Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) 11 Июн 2018 в 11:41 PDT

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