03:14 | Хоккей — НХЛ

Сошников продолжит карьеру в "Сент-Луисе"

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Форвард Никита Сошников перешел из "Торонто" в "Сент-Луис". По условиям сделки, канадский клуб получит от "Блюз" пик в четвертом раунде драфта новичков в 2019 году, информирует официальный сайт лиги.

24-летний Сошников провел 70 матчей за "Мэйпл Ливз" и набрал 14 (7+7) очков. Кроме того, россиянин выступал в АХЛ в фарм-клубе "Торонто". Ожидается, что к своей новой команде форвард присоединится через 7-10 дней, когда получит американскую визу. 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Vasek

Марио66, сотряс добил Сошникова. Сбитый летчик сейчас. Толи долечиться не дали.

09:38

Марио66

4-й раунд пик? Что не так с Сошниковым, интересно бы знать? Вроде, неплохо смотрелся в те моменты, что выходил на площадку.

08:28

Virus88

С Бродзяком и Апшоллом он не играть, а мучиться будет...

08:25

bezik

Почему хуже? Неплохой вариант. Пока поиграет в 4 с Бродзяком и Апшоллом. СЛБ скинули Пяярви и Сундквиста. Только Сэнфорд вылечился

06:45

Virus88

Кажется этот вариант еще хуже...

05:40

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