Сошников продолжит карьеру в "Сент-Луисе"

Форвард Никита Сошников перешел из "Торонто" в "Сент-Луис". По условиям сделки, канадский клуб получит от "Блюз" пик в четвертом раунде драфта новичков в 2019 году, информирует официальный сайт лиги.

24-летний Сошников провел 70 матчей за "Мэйпл Ливз" и набрал 14 (7+7) очков. Кроме того, россиянин выступал в АХЛ в фарм-клубе "Торонто". Ожидается, что к своей новой команде форвард присоединится через 7-10 дней, когда получит американскую визу.