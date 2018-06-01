СМИ: Абрамович хотел бы получить более 1 миллиарда евро в случае продажи "Челси"

Бизнесмен Роман Абрамович хотел бы получить 1,3 миллиарда евро при продаже "Челси", сообщает The Times. Ранее у владельца лондонского клуба возникли проблемы с получением британской визы. Точная причина задержки неизвестна, но СМИ сообщили, что Абрамович отозвал свое заявление на получени документов.

Абрамович приобрел "Челси" в июне 2003 года за 150 миллионов евро. За это время клуб завоевал шесть чемпионских титулов и один раз выиграл Лигу чемпионов. В четверг стало известно, что лондонцы приостановили работы по проектированию нового стадиона из-за "неблагоприятного инвестиционного климата".