Скаут "Рейнджерс": "Шестеркин невероятно эффективен"

Главный скаут "Рейнджерс" по Европе Николай Бобров рассказал о выступлении в прошедшем сезоне голкипера СКА Игоря Шестеркина. В 2014 году он был задрафтован клубом из "Нью-Йорка".

- Он прогрессирует в любой ситуации. Я не помню, когда в последний раз видел его плохую игру, - цитирует скаута официальный сайт клуба. - Если ему предоставляется шанс, он делает свою работу. Шестеркин невероятно эффективен. Он очень экономичен в движениях, очень хорошо контролирует отскоки. Он очень атлетичен и может совершать множество сэйвов, не давая соперникам возможность забросить шайбу. Шестеркин умеет успокаивать команду. Когда ты смотришь на него, то понимаешь, что все в порядке.

В минувшем сезоне 22-летний голкипер провел 28 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. В среднем он отражал 93,3 процента бросков соперников.