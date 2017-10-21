Сидни Кросби: "Пропустить в начале две шайбы не очень приятно"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби отметил, что команда смогла прийти в себя после неудачного старта в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Флориды" (4:3). После первого периода "Пингвинз" проигрывал 0:2.

- Было довольно тяжело - они много бросали по воротам, и пропустить в начале две шайбы не очень приятно, - цитирует официальный сайт НХЛ Кросби. - Но у нас было достаточно времени. Мы довольно быстро вернулись в игру и вышли вперед к середине матча. Это придало нам уверенности.