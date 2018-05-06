Сидни Кросби: "Понимаем всю ситуацию, но нужно играть так же"

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби после пятого матча четвертьфинала Кубка Стэнли с "Вашингтоном" (3:6, 2-3 в серии) отметил, что команда нацелена выиграть следующую встречу. По словам нападающего, нужно просто верить в себя и продолжать играть на том же уровне.
– Все понимают сложившуюся ситуацию. Уже нельзя что-либо изменить, поэтому поедем на решающий матч сфокусированными именно на нем, – цитирует Кросби официальный сайт НХЛ. – Надо выигрывать следующий матч и получить игру под номером семь. На данный момент иы думает только об этом.
В нашей игре много хорошего, чтобы добиться успеха. Нам просто самим нужно убедиться, поверить в себя, что мы способны пройти дальше, продолжать играть на том же уровне, в том же ключе.
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За Арсеналий с децтва!))
)))))))))))))
09:34
Enkie
Очевидно, дитя иньеста просто в хоккее не разбирается
09:33
PvsZ
За Арсеналий с децтва!)), хватит ванговать и писать "очевидно" и "без вопросов". Я помню твой прогноз, что Бостон - фаворит №1. Но они уже одной ногой в отпуске, 3 матча подряд у Тампы им не забрать. Без вопросов очевидно, что не все твои прогнозы верны.
09:31
ion
Чмока, кому на закланье? Бостону, Торонто или снова Питтсбургу? Именно эти три команды ты называл во время первого раунда как самые сильные, говоря, что у Тампы и Вашингтона нет шансов =)
09:31
Enkie
Грядет лучшая связка в историю мирового хоккея. Скоро. В Дании.
09:30
PvsZ
Теоретически, уже сейчас за Канаду вместе с Макдэвидом, Ньюджент-Хопкинсом и Эберле могли бы играть Даути, Жиру, Стаал, Маззин, Перри, Гецлаф, Таварес, Тэйвз, ..... список можно продолжать. Но ведь их нет. Значит, нет и серьёзных оснований полагать, что Кросби, Нэш, Маршан и Бержерон поедут в Данию.
09:28
За Арсеналий с децтва!))
Если бы правильно играли, то бы выиграли.)) Очевидно, что это не Вашингтон выиграл, а Питтсбург проиграл. Потому что играют слабее своего чемпионского уровня.) Сыграют в свою лучшую игру - выиграют без вопросов.) Вашингтон играет на пределе... если вдруг пройдут Пингвинов, пойдут на закланье в финале конфы...
09:27
ion
Кросби: «Судьи будут наказаны. Овечкина после нарушений на нем удалили только два раза, а мы с Бэтменом просили 6, в остальном правильно играли».
09:12
ростовский свин
фифа.соглашусь мало вероятно -слишком большое разачарование от вылета..физика и психика не хочет хоккея-)
09:05
fifa_guru
ростовский свин я чет сомневаюсь что кто-то после 2 раунда из топовых подтянется. включая наших
08:59
ростовский свин
синди.давай ка ,наверное в данию?А? хорошая страна,да и некствану -макдэвиду надо помочь,что то не тянет ...
08:52