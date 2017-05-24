Сидни Кросби: "Питтсбург" заслужил большего в шестом матче серии с "Оттавой"

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби после поражения в шестом матче 1/2 финала плей-офф с "Оттавой" (1:2) отметил, что его команда не воспользовалась предоставленными шансами. Форвард также добавил, что "Пингвинз" нужно больше стараться над тем, чтобы забрасывать шайбу в нужный момент. Счет в серии стал 3-3. Седьмой матч пройдет на площадке "Питтсбурга" 26 мая.

– Мы провели хороший матч, – приводит официальный сайт "Пингвинз" слова Кросби. – Но так иногда случается в плей-офф. Мы неплохо поработали и, наверное, заслуживали большего. В таких матчах очень важны спецбригады. Мы всегда говорим об этом. У нас сегодня были шансы, но мы ими не воспользовались. А вот они получили супервозможность, которую реализовали. Иногда главное не то, как именно ты играешь, а то, способен ли ты забросить шайбу в нужный момент. Думаю, это тот компонент, в котором нам нужно немножко подтянуть игру, хотя до этого в сериях было неплохо.