Шайба Якупова и 34 сэйва Варламова помогли "Колорадо" обыграть "Вегас"

"Колорадо" на выезде обыграл "Вегас" в предсезонном матче НХЛ. В составе "Эвеланш" шайбой отметился российский нападающий Наиль Якупов, который провел на льду 13 с половиной минут и сделал 3 броска по воротам. Его одноклубник и соотечественник Семен Варламов отразил 34 броска по своим воротам. Защитник Никита Задоров провел на льду почти 19 минут при показателе полезности "-2".

Российский нападающий "Вегаса" Вадим Шипачев сыграл 16 с половиной минут, сделал 3 броска по воротам и отметился голевой передачей.

НХЛ

Предсезонный матч

"Вегас" - "Колорадо" - 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)

Голы: Якупов - 1 (Керфут, Биграс), 16:24 - 0:1. Андригетто - 1 (Джонсон, Линдхольм), 19:11 - 0:2. Миллер - 1 (Шипачев, Смит), 26:20 - 1:2. Рантанен - 2 (Маккиннон, Андригетто), 46:33 - 1:3. Теодор - 1 (Икин), 51:12 - 2:3. Жост - 1 (Комфер, Биграс), 56:53 - 2:4.

Вратари: Флери (57:26) - Варламов.

29 сентября. Парадайс. T-Mobile Arena.