04:34 | Хоккей — НХЛ

Шайба Тарасенко принесла "Сент-Луису" победу над "Коламбусом"

1

"Сент-Луис" на выезде переиграл "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Это пятая подряд победа "Блю Джэкетс".

Автором победной шайбы стал российский нападающий Владимир Тарасенко, набравший 60-е очко в сезоне. Ворота хозяев защищал россиянин Сергей Бобровский, сделавший 26 сэйвов. 

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Сент-Луис" - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Тарасенко набрал 60-е очко в сезоне, забросив Бобровскому. Видео

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

1
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

AndersenRUS

Давайте Блюз, грызем грызем, держу кулачки за вас :) В этой игре гораздо лучше, чем вчера...

04:56

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!