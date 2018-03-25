Шайба Тарасенко принесла "Сент-Луису" победу над "Коламбусом"

"Сент-Луис" на выезде переиграл "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Это пятая подряд победа "Блю Джэкетс".
Автором победной шайбы стал российский нападающий Владимир Тарасенко, набравший 60-е очко в сезоне. Ворота хозяев защищал россиянин Сергей Бобровский, сделавший 26 сэйвов.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Коламбус" - "Сент-Луис" - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Тарасенко набрал 60-е очко в сезоне, забросив Бобровскому. Видео
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AndersenRUS
Давайте Блюз, грызем грызем, держу кулачки за вас :) В этой игре гораздо лучше, чем вчера...
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