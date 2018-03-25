Шайба Тарасенко принесла "Сент-Луису" победу над "Коламбусом"

"Сент-Луис" на выезде переиграл "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Это пятая подряд победа "Блю Джэкетс".

Автором победной шайбы стал российский нападающий Владимир Тарасенко, набравший 60-е очко в сезоне. Ворота хозяев защищал россиянин Сергей Бобровский, сделавший 26 сэйвов.

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Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Сент-Луис" - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Тарасенко набрал 60-е очко в сезоне, забросив Бобровскому. Видео