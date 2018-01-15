Шайба Панарина – в тройке лучших голов недели в НХЛ

НХЛ назвала топ-10 лучших голов прошлой игровой недели в регулярном чемпионате. Третье место заняла шайба нападающего "Коламбуса" Артемия Панарина в матче против "Баффало" (3:1).

Лучшим голом признан послематчевый буллит форварда "Флориды" Александра Баркова в ворота Сергея Бобровского во встрече с "Коламбусом" (2:3 Б).

1. Александр Барков (в матче с "Коламбусом")

2. Давид Пастрняк (с "Каролиной")

3. Артемий Панарин (с "Баффало")

4. Кайл Коннор (с "Баффало")

5. Якоб Сильверберг (с "Калгари")

6. Джонни Годро (с "Тампа-Бэй")

7. Майкл дель Зотто (с "Монреалем")

8. Зак Смит (с "Тампа-Бэй")

9. Колтор Парэйко с передачи Владимира Тарасенко (с "Флоридой")

10. Тэйлор Холл (с "Айлендерс")