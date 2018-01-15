Шайба Панарина – в тройке лучших голов недели в НХЛ

НХЛ назвала топ-10 лучших голов прошлой игровой недели в регулярном чемпионате. Третье место заняла шайба нападающего "Коламбуса" Артемия Панарина в матче против "Баффало" (3:1).
Лучшим голом признан послематчевый буллит форварда "Флориды" Александра Баркова в ворота Сергея Бобровского во встрече с "Коламбусом" (2:3 Б).
1. Александр Барков (в матче с "Коламбусом")
2. Давид Пастрняк (с "Каролиной")
3. Артемий Панарин (с "Баффало")
4. Кайл Коннор (с "Баффало")
5. Якоб Сильверберг (с "Калгари")
6. Джонни Годро (с "Тампа-Бэй")
7. Майкл дель Зотто (с "Монреалем")
8. Зак Смит (с "Тампа-Бэй")
9. Колтор Парэйко с передачи Владимира Тарасенко (с "Флоридой")
10. Тэйлор Холл (с "Айлендерс")
- Коламбус Блю Джэкетс
- НХЛ
- Флорида Пантерз
- Владимир Тарасенко
- Тэйлор Холл
- Артемий Панарин
- Якоб Сильверберг
- Александр Барков-мл. (хоккеист)
- Джонни Годро
- Давид Пастрняк
- Майкл Дель Зотто
- Кайл Коннор
- Зак Смит
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