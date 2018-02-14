Шайба Наместникова не спасла "Тампу" от поражения в матче с "Баффало"

"Баффало" на своей площадке обыграл "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 5:3. Российской нападающий "Лайтнинг" Владислав Наместников сумел отличиться при счете 1:2, а еще в двух шайбах гостей поучаствовали Никита Кучеров и Михаил Сергачев. Виктор Антипин, выступающий за "Баффало", помог своей команде забросить третью шайбу в этой встрече.

В другой встрече "Каролина" обыграла "Лос-Анджелес". Команды на двоих забросили 10 шайб.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" - "Тампа-Бэй" - 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Голы: Баптист - 2 (Гиргенсонс), 6:25 - 1:0. Гурд - 22 (бол., КУЧЕРОВ, Хедман), 13:23 - 1:1. Райнхарт - 12 (бол., О`Райлли, Родригес), 21:16 - 2:1. НАМЕСТНИКОВ - 19, 33:19 - 2:2. Уилсон - 4 (Нельсон, АНТИПИН), 35:47 - 3:2. О`Райлли - 18 (бол., Окпосо, Ристолайнен), 43:41 - 4:2. Кэллахэн - 3 (СЕРГАЧЕВ, Пойнт), 51:36 - 4:3. Райнхарт - 13 (п.в., О`Райлли), 59:52 - 5:3.

Вратари: Джонсон - Доминге (58:40 - 58:54, 59:02 - 59:52).

Штраф: 10 - 6.

Броски: 33 (9+12+12) - 29 (14+9+6).

Наши: Антипин (11:38 / 0/ 0) - Василевский, Кучеров (23:47 / 1/ -1), Наместников (14:23 / 2/ 0), Сергачев (12:09 / 2/ 0).

Баффало. KeyBank Center.

"Каролина" - "Лос-Анджелес" - 7:3 (3:0, 2:2, 2:1)

Голы: Славин - 5 (Стаал, Песке), 6:40 - 1:0. Фольк - 5 (Уильямс, Раск), 8:56 - 2:0. Фольк - 6 (бол., Ахо, Терявяйнен), 17:43 - 3:0. Фольк - 7 (бол., Ахо, Терявяйнен), 21:17 - 4:0. Скиннер - 17 (бол., Раск, Уильямс), 27:42 - 5:0. Копитар - 23 (бол., Маззин, Тоффоли), 31:49 - 5:1. Тоффоли - 19 (Пирсон, Копитар), 37:05 - 5:2. Митчелл - 3 (Клиффорд, Даути), 46:43 - 5:3. Скиннер - 18 (Ди Джузеппе), 54:15 - 6:3. Ахо - 21 (Терявяйнен), 56:32 - 7:3.

Вратари: Уорд - Куик (Кюмпер, 21:17).

Штраф: 4 - 10.

Броски: 41 (18+16+7) - 30 (3+14+13).

Роли. PNC Arena.