Шайба Наместникова не спасла "Тампу" от поражения в матче с "Баффало"

"Баффало" на своей площадке обыграл "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 5:3. Российской нападающий "Лайтнинг" Владислав Наместников сумел отличиться при счете 1:2, а еще в двух шайбах гостей поучаствовали Никита Кучеров и Михаил Сергачев. Виктор Антипин, выступающий за "Баффало", помог своей команде забросить третью шайбу в этой встрече.
В другой встрече "Каролина" обыграла "Лос-Анджелес". Команды на двоих забросили 10 шайб.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Баффало" - "Тампа-Бэй" - 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
Голы: Баптист - 2 (Гиргенсонс), 6:25 - 1:0. Гурд - 22 (бол., КУЧЕРОВ, Хедман), 13:23 - 1:1. Райнхарт - 12 (бол., О`Райлли, Родригес), 21:16 - 2:1. НАМЕСТНИКОВ - 19, 33:19 - 2:2. Уилсон - 4 (Нельсон, АНТИПИН), 35:47 - 3:2. О`Райлли - 18 (бол., Окпосо, Ристолайнен), 43:41 - 4:2. Кэллахэн - 3 (СЕРГАЧЕВ, Пойнт), 51:36 - 4:3. Райнхарт - 13 (п.в., О`Райлли), 59:52 - 5:3.
Вратари: Джонсон - Доминге (58:40 - 58:54, 59:02 - 59:52).
Штраф: 10 - 6.
Броски: 33 (9+12+12) - 29 (14+9+6).
Наши: Антипин (11:38 / 0/ 0) - Василевский, Кучеров (23:47 / 1/ -1), Наместников (14:23 / 2/ 0), Сергачев (12:09 / 2/ 0).
Баффало. KeyBank Center.
"Каролина" - "Лос-Анджелес" - 7:3 (3:0, 2:2, 2:1)
Голы: Славин - 5 (Стаал, Песке), 6:40 - 1:0. Фольк - 5 (Уильямс, Раск), 8:56 - 2:0. Фольк - 6 (бол., Ахо, Терявяйнен), 17:43 - 3:0. Фольк - 7 (бол., Ахо, Терявяйнен), 21:17 - 4:0. Скиннер - 17 (бол., Раск, Уильямс), 27:42 - 5:0. Копитар - 23 (бол., Маззин, Тоффоли), 31:49 - 5:1. Тоффоли - 19 (Пирсон, Копитар), 37:05 - 5:2. Митчелл - 3 (Клиффорд, Даути), 46:43 - 5:3. Скиннер - 18 (Ди Джузеппе), 54:15 - 6:3. Ахо - 21 (Терявяйнен), 56:32 - 7:3.
Вратари: Уорд - Куик (Кюмпер, 21:17).
Штраф: 4 - 10.
Броски: 41 (18+16+7) - 30 (3+14+13).
Роли. PNC Arena.
Дополнительная информация
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Баффало Сэйбрз
- НХЛ
- Никита Кучеров
- Владислав Наместников
- Виктор Антипин
- Михаил Сергачев
bezik
А если по Овечкину, то именно по этому году он прокачивает партнеров, а не наоборот. Играл с Кузей, то набирал кучу очков, а Бэкс очень мало. Вернули к Бэксу, тот стал набирать намного больше. Уж Ришар от партнеров намного меньше зависит, чем Арт Росс
11:47
bezik
Werewolf, ты совсем офанател от Сида что ли? Сид то, Сид се. Начхать на Кросби с высокой колокольни. Если у Кросби не получается играть с Кесселом, Хорни и Хагелином, а с Шири и Генцелем получается - разве это не значит, что кэнак не может подстроиться под партнеров? С Остон-Ризом тоже пошло как и с Симоном. За Канаду Кросби блистал с Бержиком и Маршандом, с которыми блещут и Лучич, и Эрикссон, и Пастрняк.
11:45
Werewolf
Упёртый русский Оборотень. Так это и есть хоккей. Ты играешь на площадке не один, а с партнерами. И выигрывает в хоккей тот, кто играет лучше именно 6 на 6, а не один на один, к примеру. Не вижу никакой необъективности в этом. А если в твои задачи входит в первую очередь не атакующая, а как называют это на форуме, двусторонняя игра, и партнеров для этого тебе выделяют соответствующих (как Кросби или Тейвзу, к примеру), то твой приз - это Селке, не Арт Росс. Да и вообще, партнеры оказывают влияние на любой приз. Стой Ниеми в рамке у Бержика - никакие призы тому бы и не снились. Хоккей - игра командная.______Я пытаюсь понять твою логику. Т.е. хоккей командная игра? Т.е. даже если у одного партнеры сильные, а у другого слабые, то заслуга в арте/ришаре все равно принадлежит ему? Почему тогда постоянно нытье что у кого-то партнеры сильнее, у кого-то слабее когда идет речь про кубок Стенли? Почему сравнивая Ови и Сида по ришарам вы умолкаете про то, что с Ови в одном звене играют лучшие игроки команды, а с Сидом всякий шлак, но когда начинаем считать кубки, то сразу начинается что это не Сид выиграл, а кто-то другой из команды? Если ты говоришь что партнеры не считаются, то значит у Сида три кубка и точка. Если ты говоришь, что нужно считать партнеров, то значит объективных призов нет вообще. И все они субъективны, а значит равной значимости. Простая логика.
11:22
Упёртый русский
Оборотень. Так это и есть хоккей. Ты играешь на площадке не один, а с партнерами. И выигрывает в хоккей тот, кто играет лучше именно 6 на 6, а не один на один, к примеру. Не вижу никакой необъективности в этом. А если в твои задачи входит в первую очередь не атакующая, а как называют это на форуме, двусторонняя игра, и партнеров для этого тебе выделяют соответствующих (как Кросби или Тейвзу, к примеру), то твой приз - это Селке, не Арт Росс. Да и вообще, партнеры оказывают влияние на любой приз. Стой Ниеми в рамке у Бержика - никакие призы тому бы и не снились. Хоккей - игра командная.
11:00
bezik
Werewolf, абсолютно объективен, как и Ришар. Без Стэмкоса Кучеров и в прошлом году претендовал и стал вроде 3. Вот Харт, как и Конн Смайт, более субъективные, хотя и ценятся выше.
10:57
Werewolf
Упёртый русский Можете своего Харта засунуть сами знаете куда... Приз - голосовательный, потому субъективный. Арт Росс для меня важнее, поскольку объективнее. Набрал больше очков - получил, меньше - не получил, всё по честному. ______ну как сказать про объективность Арта......Можно сказать поиграл с Панариным - получил, поиграл без Панарина - не получил..... Или поиграл со Стемкосом - получил, поиграл без Стемкоса - не получил. Кстати, можешь спорить про это, но я специально с Панариным пример привел, потому что ты про него говорил ))))) Так что если что - спорь сам с собой )))) Влияют ли партнеры на Арт ) Объективен ли этот приз )
10:31
ростовский свин
Упёртый русскийШайфли один матч сыграл неплохо....вот любиш ты все вывернуть наизнанку....шайфли ник то и отдает харта -так как он из-за травмы 1.5 пропустил и команда за это время шла по суперграфику 11-2-2; а так то да -он был бы одним из главных претендентов,шайфли уже второй сезон играет по графику очко за матч,это элитный центр; мы помнится с тобой уже спорили про шайфли??? в ноябре. Тогда тебе еще и справедливый потвердил что шайфли -топ. потом веселый, сейчас -гибсон.
10:10
Упёртый русский
Можете своего Харта засунуть сами знаете куда... Приз - голосовательный, потому субъективный. Арт Росс для меня важнее, поскольку объективнее. Набрал больше очков - получил, меньше - не получил, всё по честному. Шайфли один матч сыграл неплохо - и он уже претендент на Харта, забавно даже. Да хоть Кросби с Тейвзом - пусть голосуют как хотят. А Никитосу надо за Арт Росс цепляться. Он важнее.
10:01
Werewolf
gibson Werewolf, Стэмкос так же лидерских качеств не демонстрирует на льду в этом сезоне. Он просто набирает очки. Самый ценный игрок команды конечно Василевский, потом Хедман, потом, вы удивитесь, Поинт,______Вообще не удивлюсь. Я месяц назад писал, когда мне плюс-минусом тыкали, что в Тампе тогда лидер и без вопросов - Поинт по этому показателю.
09:58
gibson
Werewolf, Стэмкос так же лидерских качеств не демонстрирует на льду в этом сезоне. Он просто набирает очки. Самый ценный игрок команды конечно Василевский, потом Хедман, потом, вы удивитесь, Поинт, затем Кучеров, а потом уже Стэмкос. Я бы сказал именно Поинт лидер по духу и самый главный боец команды.
09:46
Werewolf
kargot Куч - лидер только по игре._______Ты полез в какие-то дебри. Лидер есть лидер. Если у человека присутствует лидерская жилка, то она проявляется везде. Если ты говоришь что Куч не лидер и не тащит команду, то какой Харт то тогда. Он самому ценному игроку команды дается. Не больше всех забившему, а самому ценному и полезному, тому, кто ее тащил. Кстати, разница по очкам между Кучем и Стамеской не так и велика. Если по твоим словам Стамес еще и моральный лидер команды, то от Тампы явно не Куч претендент на Харт. Вася, потом Стамес, потом только Куч..... И немного личного - запороли заразы мне такой классный экспресс )))))))
09:02
bezik
Вообще Бержик выходит в лидеры в гонке Харта. Бывшие фавориты: Маккинон травмирован, Куч и Тампа подсдали, Таварес с НЙА качелями какими-то играют.
08:48
maxcds
ростовский свин ...о каком харте мы тогда говорим??? /// о заслуженном Харте Уассы. Но не дадут калиткостражу же канеш такой приз. Если не он, то Куч. Он свою работу делает и в защитке временами помогает, читает. Видно, что с головой в порядке все у игрока. Но не все с головой в порядке у Ку-купера похоже. Почему-то все стрелки на игроков, а я с НГ не вижу командной игры. Одна надежда на то, что запланирован сей спад.
08:39
kargot
Куч - лидер только по игре.
08:35
kargot
ростовский свин... есть понятие "клатчер", а есть "лидер". Все таки это разные вещи, хотя хорошо, когда эти характеристики имеются у одного игрока. Хотя, да - Куч лидер по игре, и должен тащить в такие моменты, с этим согласен. А лидер, имхо, кроме площадки проявляет себя и на скамейке, и в раздевалке, он влияет на качество игры всей команды. Это я и имел в виду
08:35
ростовский свин
kargot..о каком харте мы тогда говорим???
08:21
bezik
gibson копирует стиль Монте-Кристо. даже обсуждать неохота.
08:14
kargot
Да с чего роль лидера куч должен играть? Есть Стэмкос, есть Хедман...Не обязательно лидером должен быть самый результативный
08:14
gibson
Кстати, а ведь и Нью-Джерси удалось сделать тоже самое - отыграли две шайбы, снимали вратаря и вырвали победу. И кто вы думали забил в пустые? Ну конечно Холл, весь сезон тащащий свою команду на горбу. Сама жизнь показывает бесхребетность Тампы и ее лидера...
07:55
ростовский свин
kargot..гибсон имеет ввиду не позицию -а роль лидера, я как то писал что пег по составу почти полностью североамериканский ,евросов там по пальцам руки можно пересчитать ...это накладывет отпечаток...
07:50
kargot
Да и по характеру, по отзывам - Куч ближе к тихоне. Вот Радулов - тот лидер
07:17
kargot
Ну Шайфли, все-таки, логичнее со Стэмкосом сравнивать. Куч - он по роли ближе к Лайне - завершатель
07:12
gibson
После отличной игры и обидного поражения от Торонто вот так проиграть убогому Баффало - это себя не уважать. Как вообще умудрились проиграть такому Баффало, без Айкела и с каким-то клоуном в воротах? Я все понимаю, сложный календарь, два матча подряд, мало сил. Но была масса эпизодов когда нужно было просто решать и не париться. Бездарнейшая игра 5 на 3 почти две минуты! Еще одно беспомощное большинство в третьем периоде. Команда идет по реализации большинства на втором месте в лиге, почему лидеры не могут собраться и запихать такую нужную команде шайбу? Кучеров до этого запорол два верных шанса. В третьем периоде играл вообще безобразно, грешил неточными передачами, остроты по сути никакой не создал, отчасти виновен в потере шайбы, которая влетела в пустые ворота... Не верю я в Тампу. Нет у этой команды характера. Еще ни разу в этом сезоне не отыгрывались с пустыми воротами. Не Виннипег это и не Нэшвилл, которые в параллельных матчах спаслись в безнадежных ситуациях, через немогу. И вырвали победы в овертаме. А Кучеров по своим лидерским качествам это к сожалению не Шайфли...
07:07
kargot
Не - чет не верится в успехи тампы в плове. Отжимают их к бортам - и все, мощи не хватает. Хотя тот же Куч выделяется - грамотно уходит из-под прессинга у борта. Но один в поле не воин
06:56